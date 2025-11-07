事件発生から26年後に逮捕された殺人事件の容疑者は、被害者夫の高校同級生だった。長期間にわたり容疑者が執着し続けていたことが報道で露わになり、衝撃は広がり続けている。臨床心理士の岡村美奈さんが、ストーカー加害者の分類から犯行への道筋を推測する。【写真】安福容疑者が暮らしていたとされる一軒家。隠れるように暮らしていたのか＊＊＊容疑者は被害者の夫の高校時代の同級生だった。1999年11月に起きた名古