アイドルグループ・乃木坂46の五百城茉央が、10日放送の関西発ユニットコント番組『コント･デ･ンガナ』（ABCテレビ全9回／深0：00）のゲストに登場する。【写真】全力！制服姿で芸人とコントを披露する五百城茉央番組は、ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、蛙亭という関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト“オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる関西発コントを創り上げる。五百城は、“オモ