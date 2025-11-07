2025年12月28日から始まる「第104回全国高校サッカー選手権大会」に不穏な空気が漂っている。【写真】「いじめ重大事態」把握も、宮城県大会を制した仙台育英サッカー部11月2日に宮城県大会を制して、2年ぶり38回目の全国大会出場を決めたばかりの仙台育英高校サッカー部で「いじめ重大事態」が発覚。翌3日より同部は活動休止措置が取られ、仙台育英は全部活動におけるいじめ調査を進める事態に。サッカー部で「いじめ」をう