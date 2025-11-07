(Photo by oksix / PIXTA)センサー付き首輪やAI搭載アプリで、愛犬・愛猫の気持ちが理解できるようになった！しかし、そこに表示される「動物の気持ち」が、実は人間にとって都合がいい解釈の押し付けだったら……？近年、AIやセンサー技術を使って、犬や猫といったペットや牛・豚などの畜産動物の感情を理解するための技術が発展し、実際の製品やサービスにも応用され始めている。一方で、誤判定のリスク、動物福祉や制度設計に