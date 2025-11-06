日本では2020年初頭から続いたコロナパンデミックもほぼ終息し、以前の日常をほぼ取り戻したように感じはじめてから幾つかの季節が巡った。それがいつのことだったかと考えても確かなことはわからない。まだ事態が収束していないところもあるだろうし、国、地域、個人の暮らし方も感覚も異なるので答えはそれぞれに違うだろう。“海外アーティストのライブを楽しむ”という遠くなってしまっていた日常がほぼ戻ってきたと実感できた