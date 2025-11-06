フジクラが商いを膨らませ急反騰、前日の下げ幅を大きく上回る９％を超える上昇で２万１０００円台を回復した。米国を中心にＡＩデータセンターの建設ラッシュが続くなか、光ファイバーや光コネクターなどの配線部材に高水準の需要が発生しており、収益環境に吹く追い風は強い。前日の米国株市場では、ＡＩデータセンター関連の一角で光ファイバーを主力展開するコーニング＜GL