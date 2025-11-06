インテリジェントウェイブは大幅安。５日取引終了後、第１四半期（７～９月）の単独決算を発表した。売上高は３７億４６００万円（前年同期比５．７％増）、営業利益は２億５００万円（同３２．４％減）だった。カード会社を中心とした堅調な投資需要が追い風となった。一方、利益面では一部顧客への品質対応の発生などに伴い、粗利率が低下した影響が出た。通期で増収増益を見込んでいるだけに失望売りを誘ったよ