サンセイが寄り付きから大口の買い注文が流入し急騰。一気に５００円台に突入し年初来高値を更新した。時価は２０２１年４月以来、４年７カ月ぶりの高値圏に浮上している。５日移動平均線を絡め三角もち合いが煮詰まっていたが、目先一気に上放れる展開となっている。ビル用ゴンドラメーカーの草分けで海上保安庁など官公庁からの船舶関係の受注実績も豊富。足もとの業績は船舶修理関連などの官公庁案件が会社側の想