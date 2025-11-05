攻めて攻めて、攻めまくった。11月4日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、EX風林火山の永井孝典（最高位戦）が登板。リーチ9回、アガリ5回の猛攻で今期4勝目を飾った。【映像】永井孝典、圧勝の決定打！余裕で決める親跳満序盤から強烈な一撃を放った。当試合は起家からセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）、永井、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）の並びで開