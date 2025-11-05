2022年6月29日に大分県別府市で大学生が車にはねられ死亡した「別府ひき逃げ殺人事件」。事件から3年半が経ったいまも重要指名手配されている八田與一（はった よいち）容疑者の行方は分かっていない。元徳島県警捜査1課警部の秋山博康氏が事件について言及した。【映像】“整形経験あり”八田容疑者の特徴（実際の様子）11月は指名手配強化月間。全国の警察では、指名手配犯の潜伏先となる宿泊施設などを重点捜査したり、ポス