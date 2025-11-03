伝統行事だと思っていたあのイベント、実は「売りたい」気持ちから始まったものだった……？ 企業のマーケティングがきっかけで誕生し、今では季節の定番になった行事は複数存在します。歴史を知ると、毎年の習慣がちょっと違って見えてくるかもしれません。【画像】「まさかすぎる意外な行事も……！」→これが《実は企業のマーケティングがきっかけで誕生》した季節の定番行事です！「正月の定番」も実は商業的なPR戦略だった