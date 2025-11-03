阪神・早川が1日遅れで安芸に合流し、ブルペンで早速100球を投げ込んだ。日本シリーズではベンチ入りこそしなかったが、バックアップ要員としてチームに同行。緊張感と悔しさを味わった。「初めてだったので、一試合に対する準備とかを見られたのは凄く良かった」と貴重な経験を胸にレベルアップに取り組む。「1軍で活躍するためにも、いい日悪い日がないように、再現性と安定感が必要」と2年目の飛躍に向け、課題と向き合う。