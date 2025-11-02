¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤«¤é¡¢¹á¤êË­¤«¤Ê¹ÈÃã¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¥·¥êー¥º¡Ö¹ÈÃã¤ËÎø¤¹¤ë TEA PARTY¡×¤¬2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ÈÃã¤Î¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥ß¥ë¥¯¤Î´Å¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤­¤ë¡¢¥·¥åー¥¯¥êー¥à¤ä¥íー¥ë¥±ー¥­¡¢¥Ñ¥Õ¥§¡¢¤É¤é¾Æ¤Î4¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì♡°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤Õ¤ï¤ê¤È¹­¤¬¤ë¹ÈÃã¤Î¹á¤ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤Ë