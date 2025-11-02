2025年11月1日、Blueskyのユーザー数が4000万人を突破したことが明らかになりました。Bluesky hits 40 million users, introduces 'dislikes' beta | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/10/31/bluesky-hits-40-million-users-introduces-dislikes-beta/Blueskyの公式アカウントは2025年11月1日にユーザー数が4000万人を突破したことを報告しました。4️⃣0️⃣[image or embed]— Bluesky (@bsky.