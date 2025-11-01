根強い人気の「VanVan」が電動車として登場2025年10月31日に一般公開が始まったJapan Mobility Show 2025の会場で、スズキがコンセプトモデル「e-VanVan」（イーバンバン）を披露しました。スズキが出展したe-VanVanは、「高揚感×個性をスマートに、移動が楽しくなる、新時代のカルチャーモト」をデザインテーマに掲げたコンセプトモデルです。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ新型「e-VanVan」です！（30枚以上）VanVa