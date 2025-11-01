不動産バブルが崩壊し、悪化の一途をたどる中国の経済。かつて「永遠に上がり続ける」と信じられた不動産神話はなぜ生まれ、そして崩壊したのか。人気のYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」を運営する“すあし社長”が、前・後編にわたって解説する。※本稿は、すあし社長『あの国の「なぜ？」が見えてくる世界経済地図』（かんき出版）の一部を再編集してお届けします。2025年9月時点の世界経済、情勢に基づいた内容です。中国