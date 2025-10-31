ワールドシリーズ米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間11月1日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に先発予定。チームは現在2勝3敗と崖っぷちで、この試合に勝利すれば第7戦に持ち込み、連覇の可能性を残す。球団公式が前日の練習写真を公開すると、地元ファンから期待と祈りの声が相次いだ。前日の練習場で撮影された山本は、WSのロゴが入った青い長袖シャツを着用。青と黒のグラブを