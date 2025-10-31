米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間11月1日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に先発予定。チームは現在2勝3敗と崖っぷちで、この試合に勝利すれば第7戦に持ち込み、連覇の可能性を残す。球団公式が前日の練習写真を公開すると、地元ファンから期待と祈りの声が相次いだ。

前日の練習場で撮影された山本は、WSのロゴが入った青い長袖シャツを着用。青と黒のグラブを口元で構え、真剣な眼差しを遠くへ投げかけている。集中を極めた厳しい表情を捉えた1枚だ。

ドジャース公式Xがこの画像を公開。「ヨシノブは集中している」と記した投稿には、国内外のファンから“神頼み”の声が殺到した。

「チームを救ってくれ、ヨシ」

「ヨシー、お願いします」

「神様、仏様、山本様」

「彼に援護点を与えてくれ」

「もう、完投しかない」

「我々を導いてくれ」

山本はこのシリーズ2度目の登板。25日（同26日）の第2戦では、9回1失点、105球で完投勝利していた。



（THE ANSWER編集部）