愛知県警は31日、26年前に発生した名古屋市の主婦殺害事件で、名古屋市港区に住むアルバイト・安福久美子（やすふく・くみこ）容疑者69歳を殺人容疑で逮捕したと発表した。安福容疑者は1999年11月、名古屋市西区稲生町のアパートで主婦の高羽奈美子さん（たかば・なみこ当時32歳）さんの首などを刃物で複数回刺すなどして失血により死亡させた疑いが持たれている。安福容疑者は31日、愛知県警西警察署で殺人容疑で通常逮捕された