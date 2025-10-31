プロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツに育成5位で指名されたオイシックス新潟アルビBCの知念大成選手のもとに球団の関係者があいさつに訪れました。31日、オイシックスの知念大成選手を訪ねたのは読売ジャイアンツのスカウト、榑松伸介さんと斎藤宜之さんです。【榑松伸介スカウトディレクター】「試合数も相当重ねられているんで、他のアマチュア選手とちょっと違いますよね」知念選手は今シーズン、イース