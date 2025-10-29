アサヒグループHDの旗サイバー攻撃に端を発したアサヒグループホールディングスのシステム障害は29日で発生から1カ月が経過した。依然として復旧のめどは立っておらず、中核のアサヒビールは出荷品目が10月末時点で通常の約1割に当たる約50にとどまる。インターネットのダークウェブに犯行声明を出した「Qilin」と名乗るハッカー集団はその後、沈黙を続けている。システム障害は9月29日に発生。身代金要求型コンピューターウイ