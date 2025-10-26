父が初めて買ったクルマホーネット・スペシャル筆者の父が初めて購入したクルマは、直列6気筒エンジンのウーズレー・ホーネット・シックスから派生した、ホーネット・スペシャルだった。自分が生まれる前に手放されたが、クルマへ情熱を注ぐきっかけになったと、生前にしばしば口にしていた。【画像】天へ響く6気筒の排気音ウーズレー・ホーネット・スペシャル同時期の英国製スポーツ全163枚金欠気味の技術者だった若き父