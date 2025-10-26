スマホで日常的に写真撮影をするが、デジタルカメラを所有した経験がない。そんな人も少なくないだろう。スマホに内蔵のカメラは、いまやデジタルカメラ並みの性能を発揮するようになった。光学ズーム機能が搭載され、センサーも大型化。最近ではAIと連携し、自由自在に写真を加工できるようになっている。韓国の「ETNews」によるリーク情報によると、来年（2026年）の発売が予想されているiPhone 18 Proシリーズのカメラレンズに