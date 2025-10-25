コアラスリープジャパンは、寝心地をカスタマイズできる「コアラピロー（2nd Gen）」を2025年10月24日（金）に発売しました。実売価格は1万6000円（税込）。 「コアラピロー（2nd Gen）」 記事のポイント 第二世代に進化したコアラピローは、好みの硬さに調整できるカスタマイズ性と、季節に応じて使い分けられるリバーシブルカバーが特徴。なかなか自分に合った枕が見つからないとお悩みの方は、一度試してみてはいかが