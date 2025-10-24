秋田県東成瀬村で4人がクマに相次いで襲われ、けがをしました。4人とも重傷とみられます。【映像】ハンターがクマに発砲した瞬間消防によりますと、東成瀬村で24日午前11時10分ごろ、近くに住む人から「クマに襲われている人がいる」「けが人が4人いるようだ」と119番通報がありました。頭と顔にけがをしていて、4人とも重傷とみられ、ドクターヘリで2人が病院に運ばれました。意識があるかどうかはわかっていません。村によ