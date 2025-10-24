大根は年間を通じて手に入る野菜ですが、11月から翌年2月にかけて旬を迎えます。みそ汁の具材に使用したり、自宅で大根おろしを作ったりして食べる人は多いと思います。ところで、愛知県が10月14日、県内の食品加工会社が製造した大根おろしを食べた男女259人が食中毒になり、複数人からノロウイルスが検出されたと発表しました。この件について、SNS上では「大根おろしで食中毒起こることあるんや」「大根おろしで食中毒って珍