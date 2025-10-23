10月23日、タレント・国分太一の代理人である菰田勝弁護士が緊急で記者会見を開き、日本弁護士連合会（日弁連）に対し人権救済の申し立てを行ったことを明らかにした。会見後の質疑応答では、現在の国分の様子についての質問が集中。菰田弁護士はこう語った。「私は、今年の7月に初めて国分さんにお会いしました。その時は憔悴しきっていましたね。精神的にかなり傷んでいたと思います。6月に日本テレビから番組降板を言われ、6