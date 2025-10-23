スポニチスポニチアネックス

ロッテ・サブロー新監督、石垣元気に謝罪「こんなこと言うたらあかんかも」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 23日、プロ野球ドラフト会議が都内のホテルで開催された
  • ロッテは健大高崎の石垣元気を1位指名し、交渉権を獲得した
  • サブロー新監督は「僕らも責任持ってやります」と心境を語った
記事を読む

おすすめ記事

  • 　創価大・立石正広の交渉権を獲得してガッツポーズをする藤川監督（撮影・堀内翔）
    阪神・藤川球児監督　立石正広の１位指名は「１年前から決めていた」２年がかりのドラフト戦略→クジを引き当て実を結ぶ 2025年10月23日 17時42分
  • 　仙台大・平川蓮の交渉権を獲得した新井監督（撮影・堀内翔）
    広島　新井貴浩監督「２回連続で外したら」立石の当たりクジ引けずも平川を引き当てる「力が抜ける感じだった」 2025年10月23日 17時58分
  • 　阪神から１位指名を受け、ナインに胴上げされる創価大・立石正広（撮影・西岡正）
    阪神　ドラフト１位の立石正広「すごい嬉しく思ってます」３球団競合→藤川監督引き当て笑み「いち野球ファンとしてお会いしたい」 2025年10月23日 17時31分
  • 会見する西武から１位指名を受けた明大の小島大河（左）と日本ハムから１位指名を受けた大川慈英（カメラ・山崎　賢人）　
    【西武】ドラフト１位指名の明大・小島大河「新人王を目標に」と意気込み 2025年10月23日 17時52分
  • 日本ハム・石川直也【写真：荒川祐史】
    甲子園で活躍も…29歳右腕に戦力外通告「心から感謝」　2年1軍登板なし「1年でも長く」 2025年10月23日 16時37分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 通学途中の小2女児にわいせつか
    3. 3. 小野田紀美氏のオタクぶりに驚き
    4. 4. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
    5. 5. サブロー新監督 石垣元気に謝罪
    6. 6. 農水大臣「おこめ券」発言に騒然
    7. 7. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
    8. 8. 股間にメニュー表 対応を協議へ
    9. 9. 石丸氏 無礼質問にSNSは拒否反応
    10. 10. 高橋藍の二股報道…集まる同情
    1. 11. 元タレントが環境大臣政務官に
    2. 12. 国分太一 指摘される「矛盾」
    3. 13. パワハラするおつぼねに怒り
    4. 14. 名前をちゃん付け セクハラ認定
    5. 15. クマと格闘 一かみで腕やられた
    6. 16. 大阪桐蔭エースが無念の指名漏れ
    7. 17. 妻の顔を殴打 頭骨骨折など重傷
    8. 18. 過労死遺族 長時間労働は命奪う
    9. 19. 竹内涼真「筑前煮男」で起死回生
    10. 20. 宮崎あおい 二階堂と似ている説
    1. 1. 通学途中の小2女児にわいせつか
    2. 2. 小野田紀美氏のオタクぶりに驚き
    3. 3. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
    4. 4. 股間にメニュー表 対応を協議へ
    5. 5. 名前をちゃん付け セクハラ認定
    6. 6. 妻の顔を殴打 頭骨骨折など重傷
    7. 7. 過労死遺族 長時間労働は命奪う
    8. 8. 緊急避妊薬アフターピル　厚労省が市販化承認　価格は「7000円〜9000円を参考に」
    9. 9. 父から性暴行 実刑に「ホッと」
    10. 10. 大手カラオケ店 迷惑行為に声明
    1. 11. スパイ防止法 野党議員らが反対
    2. 12. 札幌で緊急銃猟 住民接近で中断
    3. 13. ノースサファリ 各所へ家宅捜索
    4. 14. 八王子市の職員 97人が不正受給
    5. 15. 退職代行「元祖」に依頼が殺到
    6. 16. カニ給食 6年生が1人1匹味わう
    7. 17. 芸能界のドン 山口組と取引か
    8. 18. 田原氏、次回放送で謝罪の予定
    9. 19. ゲートウェイ成田で「問題」拡大
    10. 20. 大阪・夢洲 ヒアリ400匹超え確認
    1. 1. 農水大臣「おこめ券」発言に騒然
    2. 2. 石丸氏 無礼質問にSNSは拒否反応
    3. 3. 元タレントが環境大臣政務官に
    4. 4. 国民民主党の支持率「ほぼ半減」
    5. 5. 高市首相を「卑弥呼」呼び 物議
    6. 6. 小野田氏がブロック? X報告続出
    7. 7. 初音ミクと「結婚」男性語る苦悩
    8. 8. 下着ユニバが再来? 不快感示す声
    9. 9. SNSで増殖「高市やめろ」が激化
    10. 10. 夫婦で年金月40万 83歳の暮らし
    1. 11. スルメイカ漁停止命令へ 水産庁
    2. 12. 高市政権で「日本は右傾化」か?
    3. 13. 母が死去 通帳から700万円消える
    4. 14. 拉致家族らときょう面会　首相、曽我ひとみさんも
    5. 15. 進次郎氏に防衛相は「ギャグ?」
    6. 16. マグちゃん「無意味」と言える訳
    7. 17. 愛子さまが「花婿選び」学んだか
    8. 18. 美智子さま 胸に秘めた心残り3つ
    9. 19. 日本政府、米トランプ大統領来日を正式発表　今月27日〜29日　高市首相と首脳会談、天皇陛下と会見も
    10. 20. 「涙目おにぎり」フリー素材に
    1. 1. クマと格闘 一かみで腕やられた
    2. 2. 仏博物館で金塊窃盗 24歳女逮捕
    3. 3. 中国主席 高市首相に祝電送らず
    4. 4. ウクライナ兵1000人の遺体を返還
    5. 5. ロープなしバンジージャンプ導入
    6. 6. 中国が高市首相を非難 警戒心も
    7. 7. ハニトラ 欲望に負けた米外交官
    8. 8. 韓国の高校平準化 卒業者に不満
    9. 9. ルーブル強奪 今回は捜査難航か
    10. 10. 「キビ糖コーラ」全国展開は困難
    1. 11. iPhoneをも粉砕するあの強力ミキサーで邪魔な「岩塩プレート」を完全破壊し「塩」にできるかどうかやってみた
    2. 12. 「野人化」した3歳児 議論に
    3. 13. NEC 露の軍事転用「想定せず」
    4. 14. 台湾で徹夜...徹夜でファン列
    5. 15. 露軍 NEC製品を軍事転用した疑い
    6. 16. アイスランドで初めて「蚊」発見
    7. 17. ローマ教皇、英国王と面会　歴史上初の「共に祈り」
    8. 18. ルーブル強盗 被害総額155億円に
    9. 19. TikToker殺害 日本も必ず起きる
    10. 20. 李大統領「韓米関税交渉、合理的結果に達することになるだろう…われわれは同盟」
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 「玉木る」ネットスラングが誕生
    3. 3. 増える「時短勤務」厳しい現実
    4. 4. 「アスクル」にサイバー攻撃
    5. 5. 鈴木農水相「コメ券」導入に意欲
    6. 6. キャッシュレス化の実現へ
    7. 7. 浮く家?「クレイジー物件」全貌
    8. 8. 年収ダウン転職「本当に失敗」
    9. 9. 半導体の蘭中対立 車生産に影響?
    10. 10. 「ビヒダス」容器小型化 利便性と環境配慮両立 森永乳業
    1. 11. なぜ 限界集落でドーナツ販売を
    2. 12. フランフラン ファンを自主回収
    3. 13. 航空機操縦士の年収 なぜ高い?
    4. 14. 年収1000万円 夫婦で手取り多い?
    5. 15. ルー大柴ブログが人気 「トゥギャザーしようぜ!!」
    6. 16. 沼津アーケード名店街に新ランドマーク、複合施設に着工　2028年度完成へ
    7. 17. 「高額医療費制度」適用外のワケ
    8. 18. 【国内IPO達成5社に1社超の支援実績】ブリッジコンサルティンググループが、クリニファー社の「TOKYO PRO Market」上場を支援
    9. 19. 働き方が大きく変化する今、労働基準法の改正にも対応できていますか？　「今の労務管理で大丈夫？」そんなあなたの問いに対する答えが、ここにあります！　労務担当者が抱える疑問や不安にこの一冊！
    10. 20. 視聴者参加型バラエティー「未来妄想トーク!!」を配信！視聴者一人ひとりが「未来を考える」きっかけを提供
    1. 1. 「AmazonスマイルSALE」開催へ
    2. 2. ダイソーのカードホルダーが便利
    3. 3. Uber配達員が連絡「キモい」話題
    4. 4. 「Pixel Watch 4」試してみた
    5. 5. 高専プロコン 島根県で本選開催
    6. 6. 待望のVoLTEに対応した最新フラグシップモデル！au向けエクスペリアスマホ「Xperia Z4 SOV31」を写真でじっくりチェック【レポート】
    7. 7. DIYで似て非なるデバイスを作成
    8. 8. NTTドコモとauの最新フラッグシップスマホ「Galaxy S10」と「Galaxy S10+」を写真と動画で紹介！シリーズ10代目の集大成。各社の違いもチェック【レポート】
    9. 9. 磁力で浮遊する新感覚のリストレスト｢Rest Me｣
    10. 10. ちっちゃい！ エレコム、PCに挿しっぱなしでも邪魔にならない超小型USBメモリ
    1. 11. 3秒で起動する"Google OS"
    2. 12. 孫社長 3日間の沈黙を破りTweet
    3. 13. 小さい携帯電話が好き！　本当に電話やメールができたの？　忘れられない「ミニミニケータイ」たち
    4. 14. 富士通、法人向けSIMフリースマホ「ARROWS M359」を発表！10月以降発売。カスタマイズやAndroid 9 Pieの継続サポート、sXGP対応などのタフネスモデル
    5. 15. スティッククリーナーおすすめ3選。高い吸引力と軽量な本体を兼備し、コードレスでサッと掃除できる手軽さが魅力
    6. 16. 高密閉感とノイキャンで半端ない没入感！上品な音と質感の高級ワイヤレスヘッドホン「STATUS FLAGSHIP ANC」を写真と動画で紹介【レビュー】
    7. 17. OMデジタルソリューションズ、「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」発売。進化した高画質・標準ズームレンズ [CP+2022]
    8. 18. デスク下に設置できる！メッシュ素材のケーブルトレー
    9. 19. Windows Serverで更新プログラム(KB5037765)インストールに不具合
    10. 20. デロンギ 話題のコーヒーマシン
    1. 1. サブロー新監督 石垣元気に謝罪
    2. 2. 大阪桐蔭エースが無念の指名漏れ
    3. 3. 指名漏れの渡辺向輝 野球引退へ
    4. 4. 麟太郎に電話 すごく喜んでいた
    5. 5. マンション60室で違法サービスか
    6. 6. 大谷飲酒 真美子さんの「献身」
    7. 7. 大谷に「2年遅いわ!」手厳しい声
    8. 8. エドポロ・ケイン 日ハム2位指名
    9. 9. 佐々木麟太郎は当分コメントなし
    10. 10. 新庄監督 藤川監督に「恨み節」
    1. 11. 「これは失敗」マ軍の60発男落胆
    2. 12. 「ドラフト会議」意外な指名漏れ
    3. 13. 「近いうちにあいさつに行きます」　ソフトバンク城島健司CBO、佐々木麟太郎の指名あいさつの意向「何か月かは全然待ちます」【ドラフト会議】　
    4. 14. とんでもない隠し玉 ドラ6に騒然
    5. 15. ドラフト 東大もプロ志望届漏れ
    6. 16. 両横綱を従えた平野美宇に反響
    7. 17. 佐々木麟太郎 ソフトB交渉権獲得
    8. 18. 阪神23番目「残ってたの奇跡」
    9. 19. 阪神 日本S出場者名簿を発表
    10. 20. 佐藤龍月 オリ3位指名に嬉し涙
    1. 1. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
    2. 2. 高橋藍の二股報道…集まる同情
    3. 3. 国分太一 指摘される「矛盾」
    4. 4. 竹内涼真「筑前煮男」で起死回生
    5. 5. 宮崎あおい 二階堂と似ている説
    6. 6. 中村昌也がバックハグ&キス 騒然
    7. 7. KAT-TUN V6以来の「異例対応」
    8. 8. 静かにして「徹子の部屋」で注意
    9. 9. 渡邊渚 漏らしていた意味深発言
    10. 10. 山田優 弟が週5で寝泊まりし支援
    1. 11. ミセス大森の報告に「早すぎw」
    2. 12. 田原総一朗氏 危惧される居場所
    3. 13. 阿部寛・二階堂ふみ・二宮和也・松坂桃李ら「VIVANT」続編キャスト総勢26人発表 本編映像も公開
    4. 14. 有田哲平 故・細木数子氏は恩人
    5. 15. 米倉涼子 検挙されない可能性も
    6. 16. 国分の違約金 自宅を売るレベル?
    7. 17. 高橋藍 自身巡る報道に対し謝罪
    8. 18. 弟の靴下大好き 刺激求める女性
    9. 19. 新垣結衣と星野源 夫婦で隠居か
    10. 20. 劇団ひとり 毎月病院に通う理由
    1. 1. 無印おしゃれさんが愛用する商品
    2. 2. 「Neo点心」が外食にも影響か
    3. 3. 毒親育ちの彼女に「最低な人間」
    4. 4. 北海道庁旧本庁舎 早くも話題に
    5. 5. 「かに座」の恋愛運&全体運
    6. 6. 小2の孫の顔に傷 親の謝罪なし
    7. 7. 駅員に「切符の値段が高すぎる」と言うカスハラ客も？「イライラをぶつけられても…」元駅員が明かす理不尽なクレームの数々【作者に聞く】
    8. 8. スマートフォンもレンタルできる「DMMいろいろレンタル」
    9. 9. 髪の分け目を変えるだけ♡印象と運気を同時にアップさせる!?
    10. 10. 「心が貧しい人」の特徴7選 断言
    1. 11. 義母から電話 夕飯作ってと
    2. 12. 簡単な服の選び方・生かし方
    3. 13. モデル・山野ゆりさんのために選んだ一冊とは？／木村綾子の『あなたに効く本、処方します。』
    4. 14. 一目惚れした男性の態度9選
    5. 15. なとりの新曲「Cult.」配信リリース - 自身7枚目のシングル、初アルバム『劇場』にも収録
    6. 16. もっともっと好きになる。男性のスイッチを入れる「女性の言動」
    7. 17. 会社員の日常 4年前の絶望を語る
    8. 18. 「佐世保」はなんて読む？一発で読める？
    9. 19. こんなものまであるのーーッッ？！（驚）【3COINS】今のうちに買いたい「トラベルグッズ」
    10. 20. 男性ウケ狙い ジャケットコーデ

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得