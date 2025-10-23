ＤｅＮＡの左腕アンソニー・ケイ投手（３０）のメジャー復帰を米名物記者が報じた。２２日（日本時間２３日）、「ニューヨークポスト」紙のジョン・ヘイマン記者が自身のＸ（旧ツイッター）に投稿。「メッツの２０１６年ドラフト１巡目指名選手である左腕アンソニー・ケイが、２年間の日本でのプレーを経てＭＬＢに復帰する見込み。今季ＮＰＢでリーグトップのゴロ率５７・８％を記録し、横浜のシーズン防御率記録（１・７４）