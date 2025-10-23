21日、衆参両院本会議で首相指名選挙が行われ、自民党の高市早苗総裁（64）が日本史上初めての女性首相となった。同日夜に皇居で首相任命式を終えた高市首相は、首相として初の記者会見で「強い日本をつくるため絶対にあきらめない」とスピード感溢れる政策の実現に決意を表明した。【写真】女性初の総理大臣決定の瞬間、うつろな表情で焦点の合わない菅氏岸田文雄と石破茂と比較する有権者たちこれにはSNSでも、《マジで岸田