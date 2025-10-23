エンゼルス菊池雄星投手（３４）が自身のインスタグラムを更新。西武時代（２０１０〜１８年）にお世話になった裏方スタッフとの奇跡的な再会を投稿した。菊池は「昨日、家族と共に『Ｍａｔｓｕｈｉｓａ』へ、お寿司を食べに行きました」と報告。同店はロサンゼルス近郊の高級住宅街・ビバリーヒルズにある寿司店で、来店した際に思いもよらぬ人物から声をかけられた。「雄星！久しぶり！」こう呼び掛けられたのは、元西武