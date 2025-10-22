Image: Unitree Robotics/YouTube 宇宙海賊『コブラ』で見たような？ 一昔前の人型ロボットやヒューマノイドは、どうにか人間に近付かせようとリアルさを求めた顔立ちが多くありました。だけど生きた人間には勝てないので、一定の類似度を超えると「不気味の谷現象」が起こり、キモさを感じたものでした。最新型は顔アリに近年の人型ロボたちは顔ナシばかりで、不気味の谷はまったく感じま