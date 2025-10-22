ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 北朝鮮が22日午前、日本海側に向け弾道ミサイルを発射 韓国軍発表 韓国 海外・国際ニュース 北朝鮮情勢 日テレNEWS NNN 北朝鮮が22日午前、日本海側に向け弾道ミサイルを発射 韓国軍発表 2025年10月22日 8時34分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 韓国軍によると22日午前、北朝鮮が日本海側に向けて弾道ミサイルを発射した ミサイルの種類や飛距離などは明らかになっていない 北朝鮮が弾道ミサイルを発射するのは5月以来のこと 記事を読む おすすめ記事 44歳夫が応じた「叶えてはいけなかった」不倫相手のお願い “死んでやる”がうっとうしくなった頃には遅かった 2025年10月21日 11時11分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 日本が2010年から始めたレアアース脱中国化、今どうなっている？―中国ネット 2025年10月21日 7時0分 国民・小林さやか氏が高市氏に投票、決選投票で玉木代表の名前書く申し合わせも「戸惑ってミスした」 2025年10月21日 21時11分 「親ナメンナヨ？」木下優樹菜、娘への教育方針明かすも…変わらぬ言葉遣いに「ほんまにキツい」非難殺到 2025年10月21日 17時50分