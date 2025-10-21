ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 新垣結衣、14年連続で「メルティーキッス」CM出演も交代「ロス」の声… 新垣結衣 女優・俳優 話題のCM エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 新垣結衣、14年連続で「メルティーキッス」CM出演も交代「ロス」の声続々 2025年10月21日 20時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「メルティーキッス」のCMに出口夏希が出演するとFLASHが伝えた 新垣結衣が14年連続で出演してきただけにSNSでは「ロス」の声も続々 一方で、出口が後任となったことに「最適解」などの声も多数あがっている 記事を読む おすすめ記事 44歳夫が応じた「叶えてはいけなかった」不倫相手のお願い “死んでやる”がうっとうしくなった頃には遅かった 2025年10月21日 11時11分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 人気ストリーマー「布団ちゃん」が契約解除 VARRELが発表「契約条項およびコンプライアンス方針への抵触が認められ」 2025年10月21日 17時11分 国民・小林さやか氏が高市氏に投票、決選投票で玉木代表の名前書く申し合わせも「戸惑ってミスした」 2025年10月21日 21時11分 ファーストジェントルマン山本氏「目立たずステルス旦那で」…一度離婚、再婚時にじゃんけんで籍決定 2025年10月21日 21時27分