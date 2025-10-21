スポニチスポニチアネックス

首相選出時に高市総裁は「ピュッと険しい顔に」石原伸晃氏が印象語る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 石原伸晃氏が21日の番組で、第104代首相となった高市早苗氏について語った
  • 同日の首班指名選挙で選出された瞬間、「ピュッと険しい顔になった」と言及
  • 「凄く印象に残りましたね。責任をこの瞬間に感じられたんだと」と話した
高市早苗氏が第104代首相に

