株式会社マルハンの東日本カンパニーが、「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、“イキすぎた光と狂気のNEW浴体験”を提供するイベント「脳汁銭湯(のうじるせんとう)2025」を開催！2025年11月26日(水)から12月7日(日)までの10日間限定(※休館日あり)で、大田区蒲田の老舗銭湯「女塚温泉 改正湯」が、クリエイティブの力で劇的にアップデートされます。2024年に初開催され好評を博したイベントが、さらにバージョンアップして帰