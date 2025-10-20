■ＵＮＩＶＡ 86円(+14円、+19.4％) 一時ストップ高 ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス [東証Ｓ]が急反騰、一時ストップ高となった。17日、台湾でWeb3.0ブロックチェーン技術を活用した国際決済サービスや総合宿泊サービスを展開するアウルティング・グループの持ち株会社で、出資先であるオーブック・ホールディングス が米国ナスダック市場に上場したと発表しており