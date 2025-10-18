主人公・さほは、中学時代からの友人・ふうかとの関係に悩まされています。一緒に過ごす時間は楽しいものの、ふうかは遅刻の常習犯。何度注意しても遅刻癖は治りません。ただ、今回は共通の友人の結婚式に招待されたため、渋々2人で向かいます。素敵な結婚式に感動したのも束の間。帰りの電車でトラブルが発生。「運転見合わせ」のアナウンスが流れる中、寒いホームで2時間待ちます。体調が悪いさほは、もう一泊することを提