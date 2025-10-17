阪神の森下翔太（25）がチームの不吉な数字を吹き飛ばした。【主力野手】森下は“天才型”で今岡誠訪に近似、近本の分析力はチーム随一16日、2位DeNAとのCSファイナル第2戦の延長十回、無死一塁から左翼席にサヨナラ2ラン。チームは2連勝し、アドバンテージの1勝と合わせて日本シリーズ進出に王手をかけた。第1戦の2-0に続いてこの日もロースコア決着。阪神はアドバンテージがあるとはいえ、DeNAが簡単に勝てる相手ではない