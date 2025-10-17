ローマ発ラグジュアリーブランド FENDI（フェンディ）から、2025-26年秋冬コレクション注目のアニマリエプリント「フェンディ レオ」が新たに登場しました。1968年秋冬のアーカイブに根ざしつつ、マテリアルの妙技を活かした革新的デザインで、ピーカブーなどのアイコンバッグや革小物にまで展開。今季のコレクションを象徴するプリントは、モダンで強さと優雅さを共存させています。 アニマリエプ