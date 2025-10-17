◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ドジャース―ブルワーズ（2025年10月16日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席は空振り三振に倒れた。5回2死の第3打席、“怪物新人”ミジオロウスキーとこの日、2度目の対戦を迎え、初球のカーブをファウル、2球目は高め100・9マイル（約162・4