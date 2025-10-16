人気コスプレイヤー・えなこがロングヘアーに変身した。１６日にインスタグラムで「秋だから久しぶりに髪長くした」とつづって、黒髪のロングヘアー姿をアップした。この投稿には「大優勝」「別人みたい」「宇宙一可愛い」「透明感スゴい」「一瞬、誰かと」「一番ときめいた」などの声が寄せられている。