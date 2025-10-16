お笑いコンビ・バッドボーイズの清人（きよと）さん。物心ついたころから母親がおらず、目が不自由な祖母を支えながら3人の「おじさん」とすき間風吹く家で暮らしていました。現在では「ヤングケアラー」についての講演会も行う清人さんに、幼少期の暮らしについて話を聞きました。 【写真】「衝撃」清人さんが暮らした「廃屋のような実家」（6枚目/全12枚） 目の不自由なおばあちゃんが母親がわりだった