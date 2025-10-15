森保ジャパンのＭＦ伊東純也（３２＝ゲンク）が、歴史的勝利を挙げた１４日の国際親善試合ブラジル戦（味スタ）で負傷したことを明らかにした。伊東は３―２と劇的な逆転勝利を飾ったブラジル戦で２アシストと大活躍。王国撃破の立役者となった。激闘から一夜明けた１５日、自身のインスタグラムで「少し怪我をしてしまいました」と負傷していたことを報告。試合後は検査のため病院に直行していた。伊東は続けて「なるべく