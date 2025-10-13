【その他の画像・動画等を元記事で観る】人気アニメ「暗殺教室」と男女7人組ダンス＆ボーカルグループ「GENIC」がコラボレーションしたMusic Videoが、YouTubeのジャンプチャンネル及びGENICチャンネルにて公開された。今回、アニメ「暗殺教室」再放送 第３弾オープニング・テーマに、GENICの新曲「ENDER」が起用されたことで実現したコラボMV。原作は「週刊少年シジャンプ」にて連載され、コミックの累計発行部数は2700万部を超え