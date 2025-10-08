トライネンは一死も奪えず、降板した(C)Getty Imagesドジャースは現地時間10月6日、敵地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦に4−3と勝利。2連勝でリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。【動画】これぞクローザー！佐々木朗希がしびれる場面で見事に抑えたシーン先発のブレーク・スネルが6回1安打無失点9奪三振と好投。打線も7回二死満塁から途中出場となったウィル・スミスの2点タイムリー、大谷翔平にもタイム