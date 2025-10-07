発行部数3,100万部を突破している藤本タツキ『チェンソーマン』（集英社）。本作の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開を記念して、2025年10月10日（金）より書店限定グッズフェア「CHAINSAW MAN BOOK STORE」が対象書店にて開催される。 「CHAINSAW MAN BOOK STORE」ではキャラクターが集合したアクリルスタンドや、レゼとデンジ、マキマとアキ、ビームと天使がそれぞれ描かれた缶バッジセット。デ