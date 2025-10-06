部屋の片付けや洗濯機の買い替え、人間関係、転職、子どもの進路選択まで……「意思決定」のプロセス“も・じ・せ・か”を実践すると、自分のやりたいことが見えてきて、「決められる」人になる。※も「問題の明確化」、じ「情報収集」、せ「選択肢の作成」、か「価値判断」。詳細は前編で！【動画】言ったつもりが伝わらない…「夜ごはん何がいい？」コンサル流最適解「決められない」人たちのモヤモヤや悩みを解決するための現代