ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤ÎÃÏ¸µ¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢Æ±»Ô¤Î¾ÂÄÅ¹Á¤Ç¡Ö¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤¬´ßÊÉ¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢Á¥Æâ¤Î³¬ÃÊ¤«¤é¿Í¤¬Íî¤Á¤¿¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃË½÷13¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£½Å½ý¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£