きょう未明宇佐市の県道で軽乗用車1台が焼ける火事があり、運転席から一人の遺体がみつかりました。 きょう午前0時半ごろ宇佐市下矢部の県道で、「車両が燃えている」と車で通りがかった人から消防へ通報がありました。消防車3台が出動して消火にあたり火はおよそ30分後に消し止められましたが、軽乗用車1台が焼けました。 車内の運転席から性別不明の一人の遺体が見つかりました。警察によりますと、車の右前方部分が激しく損傷